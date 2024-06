Euro 2024, verso Italia-Croazia: Spalletti non cambia modulo ma l’11 iniziale sarà diverso

Euro 2024, Luciano Spalletti cerca di riprendersi dal ko con la Spagna e ripensa alla formazione della squadra in vista del match decisivo con la Croazia. Vediamo insieme la strategia del Mister. (Continua a leggere dopo la foto…)

Ko con la Spagna, si guarda al match Italia-Croazia

È arrivata la prima batosta per gli Azzurri sconfitti dalla Spagna lo scorso giovedì e ora urge concentrazione per qualificarsi agli ottavi di finale di questi Europei. Anche durante il ritiro di ieri la squadra è apparsa piuttosto tesa e gli allenamenti sono stati chiusi subito dopo i 15 minuti dedicati ai media. Una scelta indice dell’atmosfera piuttosto pesante e della necessità di coach e giocatori di concentrarsi senza occhi gli occhi puntati. L’allenatore Luciano Spalletti ha deciso di lasciare metà giornata libera alla squadra prima di riprendere gli allenamenti in vista del match contro Croazia. Ma vediamo come si stanno preparando gli Azzurri e quale strategia intende adottare il mister. (Continua a leggere dopo la foto…)

Euro 2024: sfida decisiva per gli Azzurri

Lunedì 24 giugno, l’Italia chiuderà il Girone B di Euro 2024 affrontando la Croazia a Lipsia. Alle 21 è previsto il calcio d’inizio di un match che determinerà le sorti degli Azzurri nel campionato europeo. La sconfitta con la Spagna ha sicuramente messo in campo la necessità di aggiustare il tiro e rivedere qualche dettaglio di strategia, ma stavolta gli avversari sono i Croati e Spalletti dovrà tenere in considerazione le caratteristiche della squadra. Non meno importante sarà la gestione della pressione e tensione che questo bivio potrebbe far cadere sui calciatori. Ma vediamo le modifiche per quanto riguarda la formazione della squadra.

