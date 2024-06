Euro 2024, un Italia troppo brutta per essere vera cede alla Spagna 1-0

Si è tenuta ieri sera, 20 Giugno, la partita più sentita del girone della nostra Nazionale all’Europeo 2024. Italia e Spagna sono in scese in campo alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania con grandi aspettative da parte degli azzurri, dei tifosi e del mister Luciano Spalletti. Lui stesso aveva pronunciato queste parole prima del match: “È una delle partite più importanti della mia carriera, va messa a quel livello lì. Tutti hanno una storia da raccontare, questa è una di quelle partite che può determinare quella storia”. Tuttavia, l’Italia non ce l’ha fatta e ha ceduto alla Roja. Ecco come è andata la partita.

La Spagna ha prevalso sull’Italia nella seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024 perdendo 1-0. La partita è stata ampiamente dominata dalla squadra di de la Fuente, che ha messo Donnarumma alla prova più volte durante tutti i novanta minuti. Il capitano degli Azzurri ha impedito a Pedri, Ruiz e Morata di segnare già nel primo tempo e ha ringraziato la traversa per aver respinto il potente tiro di Nico Williams nel secondo tempo. Tuttavia, non ha potuto nulla sulla sfortunata deviazione di Calafiori al 54′, che ha causato l’autogol decisivo. La Spagna si è qualificata per gli ottavi nella delusione più totale dei tifosi azzurri. Ora per la squadra di Spalletti servirà ancora più l’impegno per portarsi a casa la vittoria con la Croazia.