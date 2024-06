Home | Euro 2024, cosa serve all’Italia per qualificarsi agli ottavi di finale

Calcio. Euro 2024. L’Italia è stata sconfitta dalla Spagna. Le Furie Rosse sono salite a quota 6 punti dopo due partite e si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale come prime del girone grazie al vantaggio nello scontro diretto con gli azzurri. Occasione sprecata per la nazionale italiana di Spalletti, che resta ferma a tre punti e che ora dovrà giocarsi il passaggio del turno nell’ultima sfida contro la Croazia, in programma a Lipsia lunedì 24 giugno 2024 alle ore 21:00. (Continua a leggere dopo la foto)

Euro 2024, cosa serve agli azzurri per qualificarsi agli ottavi di finale

Euro 2024, l’Italia qualificata agli ottavi di finale se… Contro la Croazia, reduce dal pareggio 1-1 contro l’Albania e con un punto in classifica, agli azzurri basterà non perdere per essere sicuri del secondo posto e dell’accesso agli ottavi di finale. Questo a prescindere dal risultato di Spagna-Albania. L’Italia ha dunque a disposizione due risultati su tre, ma potrebbe continuare a sperare pure perdendo: a seconda degli incastri degli altri gironi, c’è la possibilità di rientrare nelle quattro migliori terze.

La situazione dell’Albania. Nel caso in cui venisse sconfitta dalla Spagna, l’Albania verrebbe aritmicamente eliminata. In caso di vittoria, invece, salirebbe a quota 4 punti, con la speranza di potersi qualificare tra le migliori terze.

La situazione della Croazia. Dopo la sconfitta con la Spagna e il pareggio con l’Albania, la squadra di Dalic deve battere obbligatoriamente l’Italia per qualificarsi agli ottavi di finale. Resterà poi da definire se come seconda o terza. Anche per la Croazia resta comunque aperta la possibilità di potersi qualificare tra le migliori terze, a patto che arrivi un pari con gli azzurri. (Continua a leggere dopo la foto)

Euro 2024, chi passa in caso di parità tra terze classificate

In caso di parità tra terze classificate, passa chi ha: