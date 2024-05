“L’Isola dei famosi”, pubblico furioso contro Sonia: cosa succede – Lunedì 13 maggio è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. Un’edizione che non sta brillando in termini di ascolti e che non starebbe particolarmente entusiasmando il pubblico di Canale 5. Tanti gli imprevisti, gli addii, i ritiri: l’ultimo in ordine di tempo quello dell’ex giudice di Masterchef Italia, Joe Bastianich, uno dei concorrenti più amati. (continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei famosi” ovviamente va avanti e nell’ultima diretta condotta da Vladimir Luxuria non sono mancate nuove nomination come pure freschi ingressi. Tre i naufraghi chiamati a sostituire alcuni di quelli che in queste settimane hanno lasciato l’Honduras. Si è consumato anche un acceso confronto tra Rosanna Lodi, Greta Zuccarello e Samuel Peron. La prima ha più volte insinuato il dubbio che fra i due ballerini possa esserci qualcosa più che una semplice amicizia. A colpire i telespettatori è stato però l’intervento dell’opinionista Sonia Bruganelli. (continua a leggere dopo le foto)

Rosanna Lodi è stata eliminata da “L’Isola dei famosi”. Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron erano i nominati di questa settimana e il pubblico a casa ha deciso di mandare via la romagnola. Proprio quest’ultima ha avuto un confronto molto pesante con Sonia Bruganelli. «Tu va bene che ti senti molto Julia Roberts, stai recitando questa parte, il cliche della donna del popolo», ha detto Sonia Bruganelli a Rosanna. «Tu reciti», ha spiegato poi, lasciando interdetta la naufraga che le ha chiesto «Ma quale film?». L’opinionista ha replicato che lei ha recitato in un film non riuscito bene.

