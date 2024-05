“L’Isola dei Famosi”, brutta batosta per i naufraghi: provvedimento che sconforta

Guai in vista per i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria su Canale 5. Questa mattina, 10 Maggio 2024, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. In questa circostanza gli spettatori hanno avuto modo di vedere che i due gruppi di naufraghi hanno ricevuto un comunicato direttamente dalla spirito de L’Isola che li ha messi al corrente che nelle ore precedente due naufraghe hanno violato il regolamento. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, infranto il regolamento: la punizione

Attraverso un cominicato, lo sporito dell’Isola ha comunicato ai concorrenti che Rosanna Lodi e Greta Zuccarello hanno violato il regolamento: “Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro, vietato qualsiasi contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate. Ieri sera sono stati fatti i complimenti a Rosi per le orecchiette da parte della Squadra Blu. Oggi Rosi ha parlato con Greta”. Sempre attraverso lo stesso comunicato la produzione dell’Isola dei Famosi 2024 ha poi comunicato ai naufraghi delle due squadre la punizione legata a questa trasgressione delle regole. Una penitenza che ha lasciato tutti quanti senza parole.

