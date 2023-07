Isabella e Fabio confronto a Uomini e Donne. La storia d’amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è giunta al capolinea. I due hanno annunciato la fine della loro relazione amorosa sui social. Presto, però, potrebbero avere un confronto nello studio di “Uomini e Donne”. L’ex coppia potrebbe aprire la nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. (Continua…)

La storia d’amore tra Isabella e Fabio

La storia d’amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è nata nello studio di “Uomini e Donne”, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due, dopo una breve conoscenza, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Cinque mesi dopo l’addio a “Uomini e Donne”, Isabella e Fabio hanno deciso di convolare a nozze. La cerimonia è stata celebrata il 28 maggio 2022 ed hanno partecipato anche alcuni protagonisti di “Uomini e Donne”. Il loro matrimonio, però, è durato circa un anno. Lo scorso giugno, infatti, la coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio. (Continua…)

La fine del loro matrimonio

Lo scorso giugno, dopo un lungo silenzio che aveva insospettito i fan, Isabella e Fabio hanno annunciato che il loro matrimonio era giunto al capolinea dopo appena un anno. È stata l’ex dama di “Uomini e Donne” a rompere il silenzio su Instagram pubblicando un breve comunicato in cui annunciava: “Quando le cose sembrano troppo belle per essere vere, non sono vere”. Ad oggi non sappiamo i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio. (Continua…)

Isabella e Fabio confronto a Uomini e Donne?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani potrebbero aprire la nuova stagione di “Uomini e Donne”. I due potrebbero avere un confronto al centro dello studio del dating show di Canale 5. Ad oggi, infatti, non sappiamo per quale motivo abbiano deciso di porre fine al loro matrimonio. Ci sono molte insinuazioni sul loro conto e solo un confronto sincero e pacato a “Uomini e Donne” potrebbe chiarire le idee e allontanare i dubbi dei fan.