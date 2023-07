Brutto incidente d’auto per l’ex protagonista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha distrutto la sua macchina. La donna ha raccontato ai suoi fan cos’è successo. “Ho fatto un incidente”, ha scritto sui social, dove ha condiviso alcuni scatti. Come sta ora l’ex protagonista di Uomini e Donne? (Continua dopo le foto)

Alessandra Fumagalli, incidente per l’ex “Uomini e Donne”: come sta

Tramite il suo profilo Instagram, Alessandra Fumagalli ha raccontato ai fan di aver avuto un brutto incidente d’auto. L’ex corteggiatrice si è mostrata sui social seduta su un marciapiede con la targa della sua auto in mano. La sua macchina è stata distrutta a causa della violenza dell’urto. “Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili. Ovviamente il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì”, ha spiegato. Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato ferite di alcun tipo. (Continua dopo le foto)

Alessandra Fumagalli, colpo di scena dopo l’incidente

La Fumagalli ha rivelato che, in un primo momento, il conducente dell’altra auto non si è fermato. Poi però è tornato per fortuna e si è preso le responsabilità dell’incidente. “Good news, il ragazzo oggi è tornato e stiamo sistemando tutto. Io sto bene, ho solo la macchina da buttare. E mi è rimasta la targa in mano come gadget”, ha scritto. Il ragazzo stava andando a sposarsi quando si è verificato l’incidente e per questo motivo inizialmente non si è fermato. (Continua dopo le foto)

Alessandra Fumagalli a “Uomini e Donne”

Alessandra è stata scelta da Luca Daffrè a Uomini e Donne. Quello che doveva sbocciare in un grande amore, si è rivelato essere un incontro deludente. Fuori dal programma, la loro relazione è durata circa una settimana. “Ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo”, aveva fatto sapere Luca una settimana dopo la sua uscita dal programma. Anche Alessandra aveva dato la sua versione dei fatti. “La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di otto ore”, aveva rivelato.