Inzaghi senza Barella e Calhanoglu, tocca a Mkhitaryan

Simone Inzaghi in emergenza per la sfida contro la Fiorentina. Saranno indisponibili infatti sia Barella che Calhanoglu.

Inter in emergenza

Calhanoglu è un talismano di Inzaghi e la sua assenza peserà parecchio nell’economia del match contro la Fiorentina. La trasferta di Firenze è un’insidia sul cammino dell’Inter verso lo scudetto. Nel botta e risposta a distanza con la Juventus Inzaghi si ritrova ad affrontare un mese di fuoco che porterà proprio allo scontro diretto con Allegri. Oltre al turco, Inzaghi deve fare a meno di Barella, ammonito in Supercoppa Italiana contro il Napoli in finale e dunque squalificato in Serie A secondo il regolamento della Lega. Tocca dunque a Mkhitaryan farsi carico del centrocampo nerazzurro nella trasferta delicata contro Italiano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Hakan Calhanoglu in azione durante Inter-Milan. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Le dichiarazioni di Italiano

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta in Supercoppa Italiana, un obiettivo che poteva essere alla portata della Viola, soprattutto per il raggiungimento della finale. “Non nascondiamo di essere delusi da quello che potevamo ottenere in Supercoppa Italiana, anche se la squadra ha fatto quello che doveva fare, a parte il risultato bugiardo. Ora ci dobbiamo proiettare in campionato con la voglia, la rabbia e la determinazione di fare un cammino importante in campionato, dove vogliamo fare punti e ben figurare, l’obiettivo è questo” ha detto Italiano in conferenza stampa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Maxime Lopez della Fiorentina festeggia la vittoria dopo la partita tra Fiorentina e Bologna – Coppa Italia allo Stadio Artemio Franchi il 9 gennaio 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

