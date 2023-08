Buona notizia in casa Inter in vista del prossimo match di campionato contro il Cagliari: Matteo Darmian ha svolto metà allenamento con il resto del gruppo e punta al rientro per la trasferta sarda. Ancora a parte invece Acerbi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Juventus, bloccato Morata: ritorno ad una condizione

Leggi anche: Napoli, Gabri Veiga che beffa: ha scelto l’Al-Ahli

Matteo Darmian e Francesco Acerbi nell’allenamento prima della finale di Champions League 2022-2023. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Lunedì sera l’Inter affronterà la trasferta di Cagliari, in un match valido per la seconda giornata di Serie A. Una notizia incoraggiante per Simone Inzaghi è arrivata dall’allenamento di oggi, che ha visto Matteo Darmian svolgere metà seduta con il resto del gruppo: il problema alla caviglia è in via di smaltimento e il suo recupero per la prossima partita è più che possibile.

Difficile – se non improbabile – invece il rientro in tempo di Francesco Acerbi, che anche oggi ha lavorato a parte a causa del problema al soleo. Allenamento personalizzato anche per il Tucu Correa. In questo caso però la motivazione è il mercato: l’attaccante ex Lazio è vicinissimo al Marsiglia.

Inter: Inzaghi aspetta Pavard

La speranza di mister Inzaghi è quella di abbracciare in nerazzurro Benjamin Pavard in tempo per la trasferta di Cagliari. L’accordo tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro e due di bonus aggiuntivi. Per concretizzare il trasferimento però i bavaresi devono prima definire l’arrivo del sostituto. Pavard nel frattempo – dopo aver saltato la seduta di ieri per febbre – oggi è tornato ad allenarsi insieme ai compagni.