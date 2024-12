Inter, scoppia il caso Taremi: cosa succederà a Gennaio

Inter, la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League non ha solo messo in luce alcune difficoltà della squadra, ma ha anche acceso i riflettori sulla situazione di Mehdi Taremi, l’attaccante arrivato in estate. Nonostante le aspettative, l’ex giocatore del Porto ha finora fallito nelle sue prove più importanti, con un solo gol segnato su rigore in sei partite da titolare e molti altri spezzoni di gara.

Nessuno mette in discussione l’impegno di Taremi o i suoi sacrifici per la squadra, ma il fatto che l’iraniano non riesca a incidere nel ruolo per cui sarebbe stato acquistato ha sollevato interrogativi sul suo impiego futuro, e sulla possibilità che a gennaio l’Inter possa prendere decisioni significative sul mercato.

La sconfitta di Leverkusen è stata l’ennesima prova negativa per Taremi, che non è riuscito a lasciare il segno nemmeno in una partita di Champions, il palcoscenico in cui il turnover imposto da Inzaghi avrebbe dovuto favorire il suo inserimento. La differenza rispetto a Lautaro Martinez, pur non nel suo miglior momento, è evidente, e la situazione potrebbe costringere l’Inter a riflettere.

La sensazione, come sottolineato dal giornalista sportivo Visnadi sul Giornale, è che il club milanese stia già pensando a un possibile sostituto. Il mercato di gennaio potrebbe diventare decisivo, e Taremi potrebbe trovarsi al centro di trattative che forse lo vedranno partire. In alternativa, si pensa all’inserimento nella lista per la Coppa di Correa, che a inizio stagione non era affatto considerato un possibile protagonista.

Inzaghi, sin dall’estate, ha chiesto un attaccante che potesse adattarsi meglio al suo sistema di gioco. Se Taremi non riuscirà a ingranare, il club potrebbe riprendere i contatti con altri profili. Il sogno di Gudmundsson, un attaccante dalle caratteristiche uniche, è stato accantonato a causa dei costi troppo elevati, ma a gennaio le opzioni potrebbero essere più ampie.

Inter, non solo Taremi: preoccupa anche Acerbi

Nonostante le difficoltà, l’Inter ha messo in archivio la sfida di Leverkusen senza drammi. Anche perché, come dimostrano le scelte di Inzaghi in Germania, l’obiettivo principale della stagione è sempre il campionato. Il Mister, che ha optato per un turnover massiccio per gestire al meglio le energie della squadra, deve dosare bene le risorse che ha in sua rosa.

Con le assenze in difesa, tra cui quelle di Acerbi e Pavard, e la necessità di preservare i giocatori chiave per gli impegni di campionato, la sconfitta in Champions è stata trattata come un incidente di percorso. Inzaghi si prepara ora per la trasferta contro la Lazio, dove l’Inter dovrà capitalizzare il suo impegno in campionato.

Per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions basteranno 4 punti nelle ultime due partite, ma le priorità del club rimangono altre, e la situazione di Taremi potrebbe diventare il simbolo di una riflessione più ampia. La finestra di trasferimenti invernale sarà importante per l’Inter. Oltre alla possibile partenza dell’iraniano, il club potrebbe anche pensare alla difesa, visto che le condizioni di Acerbi destano preoccupazione.

