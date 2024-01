Home | Inter: obiettivo Taremi e Zielinski a zero

L’Inter sembra aver già programmato il calciomercato estivo portandosi avanti con due trattative altisonanti per i nomi coinvolti, entrambi in scadenza di contratto a giugno: Piotr Zielinski del Napoli e Mehdi Taremi del Porto.

Sia il centrocampista polacco che l’attaccante iraniano andranno in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, fattore che ha infuocato l’interesse di Ausiolio e Marotta che si sarebbero già messi al lavoro per chiudere con mesi d’anticipo le trattative. In attesa di sviluppi e novità attese nelle prossime settimane, l’intenzione della dirigenza nerazzurra è regalare a Simone Inzaghi due giocatori di esperienza senza appesantire troppo le casse del club. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Zielinski non rinnova con il Napoli

Il “caso” Zielinski al Napoli è sfociato da diverse settimane, il centrocampista polacco è stato al centro di diversi rumors di mercato già la scorsa estate, ma Aurelio De Laurentiis si è sempre detto volenteroso nel voler prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2024 dell’ex Udinese. Con il passare dei mesi però l’idea di arrivare ad un accordo sul rinnovo sembra essersi definitivamente arenata, aprendo così all’inserimento dell’Inter.

Taremi lascia il Porto

Discorso diverso per Mehdi Taremi, già finito sul taccuino dell’Inter la scorsa estate. L’attaccante iraniano ha già annunciato di non voler prolungare il proprio contratto in scadenza con il porto e, attraverso il suo agente, ha anche palesato la propria voglia di abbracciare il progetto nerazzurro.