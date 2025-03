Inter, il nuovo acquisto fa sognare: battuto il record di Brozovic

L’Inter può sorridere: Petar Sucic, nuovo acquisto nerazzurro, ha dimostrato che oltre ad autentici colpi di classe in campo possiede anche una resistenza fuori dal comune. Il giovane talento croato ha infatti stabilito un nuovo record con la sua nazionale, percorrendo 17.943 metri nella sfida di Nations League contro la Francia.

Macina chilometri farcendoli di qualità e belle giocate. Petar #Sucic pic.twitter.com/ANwk35ePKK — Ric Ferri (@trecchinese) March 26, 2025

Un dato impressionante che supera, e non di poco, il precedente primato di Marcelo Brozovic (16,7 km contro il Giappone ai Mondiali in Qatar). Acquistato a gennaio per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, Sucic ha da poco recuperato da un lungo infortunio.

Nonostante la prolungata assenza, il centrocampista della Dinamo Zagabria è stato schierato titolare a sorpresa dal ct Zlatko Dalic e ha giocato 120 minuti ad altissima intensità. Dopo la partita, il talento croato ha raccontato le sue sensazioni.

“Sto riprendendo il ritmo partita, è stato uno shock per il mio corpo. I miei polmoni stavano bene, ma il mio corpo non era più abituato a giocare così a lungo. In qualche modo sono riuscito a superare i tempi supplementari. Farò sempre del mio meglio per aiutare la squadra”.

Con questo exploit, Sucic conferma di poter diventare un elemento prezioso per Simone Inzaghi, che potrà contare su un centrocampista dotato di un piede delicato e di grande dinamismo. L’Inter si prepara ad accoglierlo, con la consapevolezza di avere tra le mani un giocatore dal potenziale enorme.

