Su Sandro Tonali piomba una big europea: le novità di mercato sul centrocampista azzurro

Si prospetta una vera e propria battaglia di mercato per il centrocampista italiano Sandro Tonali. Il classe 2000, attualmente in forza al Newcastle, è uno degli obiettivi più ricercati, con diversi top club pronti a muoversi. Tra questi, Juventus e Barcellona, con il Milan alla finestra, sono i più interessati a riportare il centrocampista azzurro in Italia o, eventualmente, in Spagna.

🚨 #Calciomercato: maxi scambio #Tonali – De Jong? Newcastle e Barcellona studiano l’affare



Le ultime novità Sandro🇮🇹 👇https://t.co/VPMhMYkvVp — Milanisti Channel (@MChannel1899) March 25, 2025

Tonali, che ha lasciato il Milan nel 2023 per la Premier League, vive una stagione di grande crescita con i “Magpies”. Ma, nonostante la sua affermazione in Inghilterra, il ritorno in Serie A non sembra essere un’ipotesi così remota. La Juventus, infatti, avrebbe messo nel mirino il centrocampista come uno dei protagonisti per il futuro, in un progetto che guarda al rilancio e al rinnovamento della squadra.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, il Barcellona sarebbe ora in prima fila fra i pretendenti per Tonali. A dare una spinta decisiva alla candidatura del centrocampista italiano ci sarebbe Andrea Mancini, figlio dell’ex allenatore della Nazionale Roberto, che fa parte dello staff tecnico blaugrana e ha espresso opinioni estremamente positive sul giocatore. I suoi feedback sembrano aver convinto la dirigenza catalana a tornare alla carica per il giovane centrocampista.

Non è la prima volta che il Barcellona pensa a Tonali: nel 2020, quando il centrocampista militava ancora nel Brescia, i catalani avevano fatto un tentativo concreto per acquistarlo, mettendo sul piatto 65 milioni di euro più due giovani calciatori. L’offerta fu rifiutata per divergenze tra le parti, con Massimo Cellino, presidente del Brescia, che ne ha parlato diverse volte.

Tonali, un futuro sospeso fra Premier, Italia e Spagna

Ora, però, il Barcellona è pronto a tentare un nuovo assalto. Questo interesse dalla Spagna complica la situazione per il Milan, che sperava di riportare a casa Tonali. I rossoneri non hanno mai smesso di seguire Tonali e continuano a sperare in un ritorno. La concorrenza però è fortissima e l’operazione potrebbe diventare particolarmente costosa, con il Barcellona pronto a mettere sul piatto una cifra importante.

L’estate sarà decisiva per il futuro di Tonali, che ha dimostrato di essere pronto per palcoscenici importanti e che potrebbe ora decidere tra il ritorno in Italia o l’avventura spagnola, in una delle piazze più prestigiose d’Europa. La Juventus, il Milan e il Barcellona sono pronte a sfidarsi, con il centrocampista che, a questo punto, potrebbe lasciare l’Inghilterra alla fine di questa stagione.

Leggi anche: