Milan, ascolta Galeone: “Ho parlato con Allegri, ecco cosa mi ha rivelato sul suo futuro”

Milan, ascolta Giovanni Galeone: l’ex tecnico, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni “esplosive” sul futuro del suo caro amico Massimiliano Allegri e anche su un’altra panchina importante della Serie A. L’ex tecnico ha parlato con la consueta schiettezza, rivelando dettagli di notevole interesse che smentiscono alcune voci circolate in questi giorni.

Il focus, in ogni caso, si è concentrato su Massimiliano Allegri e sul suo possibile approdo al Milan. Su questo argomento Galeone è stato molto chiaro, e ha rivelato di aver parlato con l’ex allenatore della Juventus, ricevendo da lui una smentita netta sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

“Ho sentito Massimiliano al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan e che non ha avuto nessun contatto con i rossoneri”, ha dichiarato Galeone. Parole che smentiscono le ipotesi di un ritorno dell’allenatore livornese sulla panchina milanista e ridimensionano le voci che lo vedevano in trattativa con la dirigenza rossonera per la prossima stagione.

Milan e Juventus, il valzer delle panchine impazza

I tifosi rossoneri, pur prendendo con la dovuta cautela le rivelazioni dell’ex tecnico del Pescara, si dividono fra chi era favorevole al ritorno di Allegri e chi invece contrario, con reazioni ovviamente differenti alla smentita. Resta la domanda di fondo: se non all’inossidabile Max, a chi andrà la panchina del Milan per la prossima stagione?

Oltre a rivelare il contenuto dei suoi colloqui con Massimiliano Allegri, Galeone ha parlato anche del destino di Antonio Conte, altro allenatore più volte accostato a diverse panchine di Seria A, pur essendo alla guida del Napoli di De Laurentis.

Anche Conte era stato citato per guidare il Milan, ma Galeone è di un’altra idea. “Voi napoletani vi volete tenere stretto Antonio Conte”, ha detto agli ascoltatori, “ma occhio alla Juventus. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti“, ha aggiunto, alimentando i dubbi sul futuro del Mister azzurro.

