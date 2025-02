Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Inzaghi prepara il “grande rientro” di un titolare, Palladino recupera tutti

L’Inter si prepara ad accogliere la Fiorentina a San Siro nel posticipo della Serie A, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta subita giovedì scorso al Franchi nel recupero della 14ª giornata. I nerazzurri vogliono avvicinarsi alla vetta della classifica, mentre la squadra viola cerca punti preziosi per restare in corsa per un posto in Champions League.

FCIN1908 / Inter-Fiorentina, sciolti gli ultimi dubbi: le decisioni di Inzaghihttps://t.co/mPqK4IJa7B — Fcinter1908 (@fcin1908it) February 10, 2025

Simone Inzaghi sta studiando l’undici migliore per affrontare la squadra di Palladino. Tra i pali confermato Sommer, con una difesa a tre formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. L’ex Lazio potrebbe tornare titolare dopo il lungo stop, anche se resta in ballottaggio con de Vrij.

Sulle corsie laterali, Darmian prenderà il posto dello squalificato Dumfries sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Carlos Augusto, con Dimarco pronto a partire dalla panchina dopo aver smaltito l’influenza. La novità principale a centrocampo riguarda l’inserimento di Zielinski, favorito su Mkhitaryan, per affiancare Calhanoglu e Barella. In attacco confermata la coppia Lautaro-Thuram.

Probabile formazione dell’Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Raffaele Palladino dovrebbe apportare diverse modifiche alla formazione viola, sia per necessità che per scelta tecnica. In porta ci sarà De Gea, mentre la difesa a quattro vedrà Dodò sulla destra e Gosens sulla sinistra. Al centro, accanto al capitano Ranieri, sarà Pongracic a sostituire lo squalificato Comuzzo.

A centrocampo, Mandragora sarà affiancato da uno tra Cataldi e Fagioli, con il primo leggermente favorito. Sulla trequarti spazio a Folorunsho, Gudmundsson e Beltran, a supporto dell’unica punta Moise Kean.

Probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1):

De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Leggi anche: