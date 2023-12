Inter, ansia Lautaro: Lecce a rischio

L’infortunio rimediato da Lautaro Martinez nel match di Coppa Italia contro il Bologna potrebbe costringerlo a saltare il prossimo match di campionato, che vedrà l’Inter affrontare il Lecce. Domani svolgerà gli esami (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Verso Empoli-Lazio: Romagnoli ancora out, c’è Patric con Casale

Leggi anche: Verso Salernitana-Milan: ritorna Bennacer, davanti la Pu-Gi-Le

Lautaro Martinez esulta dopo il gol segnato in Inter-Monza, Serie A. (Photo by Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

L’infortunio rimediato da Lautaro Martinez nel match di Coppa Italia contro il Bologna tiene in ansia l’Inter: l’argentino è stato costretto ad abbandonare il campo al 99′ a causa di un fastidio alla coscia sinistra e nella giornata di domani (22 dicembre) le sue condizioni saranno valutate dagli esami strumentali.

A prescindere dall’esito, il Toro difficilmente sarà rischiato nel match di sabato contro il Lecce. Capocannoniere della Serie A con 15 gol, Lautaro è perno e simbolo dell’Inter di Simone Inzaghi e in casa nerazzurra non c’è alcuna intenzione di correre rischi.

La situazione verso il Lecce

Il match contro il Lecce in programma sabato chiamerà l’Inter alla reazione dopo l’amara sconfitta contro il Bologna costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. In campionato sono vietati cali di tensione per i nerazzurri: tornano a disposizione di Inzaghi Sanchez e De Vrij, pronti a lavorare nuovamente in gruppo con il resto della squadra.

Il recupero di Pavard procede spedito e l’emergenza in difesa dunque sta per essere estinta. In attacco è sicuro di una maglia da titolare Thuram: al fianco dell’attaccante francese dovrebbe esserci Arnautovic, completamente integro fisicamente.