Verso Empoli-Lazio: Romagnoli ancora out, c’è Patric con Casale

In vista di Empoli-Lazio di domani sono diversi i dubbi di formazione da una parte e dall’altra. Andreazzoli recupera Caputo e Baldanzi, ma non verranno schierati dal primo minuto. Sarri deve rinunciare ancora a Romagnoli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Corte UE annulla “monopolio” Uefa e apre alla Superlega

Leggi anche: Il Bologna sbanca San Siro: Inter eliminata dalla Coppa Italia

Matteo Guendouzi della SS Lazio festeggia dopo aver segnato il gol iniziale durante la partita di Coppa Italia tra SS Lazio e Genoa allo Stadio Olimpico il 05 dicembre 2023 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Empoli-Lazio sarà un match valido per la diciassettesima giornata di campionato e una partita decisiva per le sorti stagionali dei biancocelesti: la sconfitta rimediata contro l’Inter ha infatti spinto la squadra di Sarri addirittura nella parte destra della classifica. Si tratta dunque di una chiamata decisiva per la corsa Champions.

Qui Empoli

Una partita dal valore fondamentale anche per l’Empoli, che con una vittoria potrebbero tirarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Tra i pali ci sarà l’ex Berisha, mentre in difesa per sopperire all’assenza di Bereszynski verranno schierati Ebuehi, Ismajli, Luperto e uno tra Simone Bastoni e Cacace.

A centrocampo Marin scalpita per una chance dal 1′, ma i titolari dovrebbero essere Fazzini, Ranocchia e Maleh. In attacco non ci sarà Caputo: al suo posto agirà Cancellieri, affiancato da Cambiaghi. Qualora non dovesse farcela Baldanzi, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, alle spalle dei due attaccanti potrebbe essere schierato Gyasi.

Qui Lazio

Vincere per rincorrere la Champions: è questo l’imperativo in casa Lazio per le ultime due partite del 2023. In difesa l’assenza di Romagnoli costringe Sarri a schierare Patric al fianco di Casale, mentre sugli esterni le scelte sono obbligate: a destra è ballottaggio tra Marusic e Hysaj, mentre a sinistra scalpita Pellegrini (Lazzari è squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata contro l’Inter).

In mezzo al campo Rovella sarà affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. In attacco spazio invece a Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.