Indian Wells e Miami Open: il bilancio di marzo

Il mese di marzo nel tennis internazionale è tradizionalmente caratterizzato dai prestigiosi tornei di Indian Wells e Miami, due appuntamenti cruciali della stagione, che rientrano nella categoria ATP 1000 e WTA 1000.

Con il clima californiano di Indian Wells che ospita il torneo in un ambiente sempre più competitivo, e la vivacità tropicale di Miami che offre un palcoscenico altrettanto prestigioso, marzo rappresenta un mese fondamentale per le dinamiche del circuito. In questo articolo, analizziamo i principali protagonisti e risultati di questi due tornei, con un focus sugli sviluppi nel singolare maschile e femminile.

Indian Wells 2025 – Risultati e protagonisti

Il BNP Paribas Open 2025 a Indian Wells ha visto trionfare alcuni dei nomi più rilevanti nel panorama tennistico mondiale. Nel singolare maschile, è stato Jack Draper a conquistare il suo primo Masters 1000 della carriera, con una performance brillante in finale contro Holger Rune. L’inglese ha vinto in modo convincente, con il punteggio di 6-2, 6-2, mostrando una solidità impressionante, soprattutto al servizio, dove ha messo a segno 92% di punti con la prima e 10 ace. Draper ha giocato in modo impeccabile, non concedendo nemmeno una palla break all’avversario, che ha faticato a rispondere alla potenza e alla precisione del gioco del britannico. Questo risultato ha consolidato il suo status come uno dei giovani talenti più promettenti del circuito.

Nel singolare femminile, la giovane Mirra Andreeva ha completato una settimana straordinaria, vincendo il suo secondo WTA 1000 dopo il trionfo a Dubai. La 17enne russa ha sconfitto Aryna Sabalenka in finale con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 in un match che ha visto Andreeva rimontare dopo aver perso il primo set. Con una tenacia e una lucidità eccezionali, Andreeva ha mantenuto alta la qualità del suo gioco e ha sfruttato le difficoltà fisiche di Sabalenka, dominando nel terzo set. Con questa vittoria, Andreeva ha dimostrato di essere una delle promesse più interessanti del tennis femminile, rafforzando ulteriormente il suo status nel ranking.

Nel doppio maschile, la coppia formata da Marcelo Arévalo ed Mate Pavić ha vinto il titolo, sconfiggendo Sebastian Korda e Jordan Thompson con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel doppio femminile, la vittoria è andata a Asia Muhammad e Demi Schuurs, che hanno superato Tereza Mihalíková e Olivia Nicholls con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-4).

Miami Open 2025 – Risultati e protagonisti

Dopo il trionfo a Indian Wells, Aryna Sabalenka ha continuato la sua marcia trionfale anche al Miami Open 2025, dove ha conquistato il titolo nel singolare femminile. Sabalenka ha sconfitto Jessica Pegula in finale con il punteggio di 7-5, 6-2, ottenendo così il diciannovesimo titolo della sua carriera. La sua performance è stata impeccabile, con un cammino che l’ha vista vincere senza mai perdere un set, un’impresa che non accadeva dal 2016, quando la sua connazionale Viktoryja Azaranka aveva compiuto lo stesso risultato. Questo trionfo è il secondo titolo stagionale per Sabalenka e il 8° WTA 1000, un altro passo verso il consolidamento della sua posizione tra le tenniste di élite del circuito mondiale. La finale di Miami è stata la terza volta che Sabalenka e Pegula si sono incontrate in una finale, con la bielorussa che ha sempre avuto la meglio nelle sfide dirette, avendo già vinto anche quelle a Cincinnati e US Open nel 2024.

Uno dei momenti storici del torneo è stato il cammino della tennista filippina Alexandra Eala, che ha fatto la storia diventando la prima tennista filippina a battere una top 10 del ranking WTA. Non solo, Eala è riuscita a raggiungere la semifinale, diventando la prima tennista filippina a farlo in un WTA 1000.

Sul fronte maschile, invece, Jakub Mensik, ha trionfato al Miami Open, battendo Novak Djokovic 7-6(4), 7-6(4) in una finale iniziata con sei ore di ritardo a causa della pioggia. Con questa vittoria, il ceco diventa il secondo più giovane vincitore del torneo, dietro solo a Carlos Alcaraz. Mensik, al suo secondo tentativo in una finale, conquista il suo primo titolo ATP. Con il successo, salirà al 24° posto del ranking ATP. Djokovic, invece, rimanda ancora il sogno del 100° titolo, un traguardo che sta diventando una vera e propria ossessione per il talento serbo.

