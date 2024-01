Jerome Boateng oggi ha incontrato la dirigenza della Salernitana per definire il proprio passaggio in granata. Il centrale tedesco si è svincolato dopo l’esperienza al Lione ed è ora in trattativa con Walter Sabatini, direttore tecnico del club campano.

Il passaggio di Jerome Boateng alla Salernitana sarà successivo al trasferimento al Torino del giovane Lovato: accordo già trovato per il trasferimento a titolo temporaneo del centrale che in Piemonte sarà chiamato a sostituire Alessandro Buongiorno, out per un mese. Boateng è un centrale veterano che porterà in Campania un esperienza di altissimo livello maturata tra Bayern Monaco, Manchester City e Lione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Danilo Iervolino in tribuna durante una gara della Salernitana in Serie A (Getty Images)

Nel pomeriggio di oggi Walter Sabatini e il suo agente proveranno a chiudere già nei prossimi giorni il passaggio in granata del centrale Jerome Boateng, a mancare in questo momento è solo l’ok di Iervolino che vuole prima definire il già citato passaggio al Torino di Lovato. Per Walter Sabatini si tratterebbe del quarto acquisto invernale della Salernitana dopo Zanoli, Basic e Pierozzi, tutti arrivati con la formula del prestito. Oltre a Lovato, un altro giocatore con valigie pronte è Daniliuc, centrale austriaco destinato al Salisburgo.