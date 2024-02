“Incinta da 4 mesi”: il campione diventa padre per la seconda volta

Per anni ha giocato in Italia, prima al Genoa e poi al Napoli per ben 6 stagioni, dal 2007 al 2012. In seguito è stato acquistato dal PSG dove è rimasto fino al 2016, per poi passare ad una squadra cinese. Il 27 novembre 2019 annuncia l’addio al calcio giocato a 34 anni. L’ex calciatore ha ora annunciato che la compagna è incinta rendendolo padre per la seconda volta. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il campione diventa padre per la seconda volta

Ezequiel Lavezzi, in arte El Pocho ha annunciato che la sua compagna Maria Guadalupe Tauro, 27 anni, studentessa di medicina Veterinaria. è al quarto mese di gravidanza. La notizia della gravidanza arriva come un fulmine a ciel sereno, in un momento abbastanza critico per il calciatore che attualmente si trova in cura per alcuni problemi di salute psico-fisiche e i trattamenti medici a cui si sta sottoponendo. Ancora sconosciuto anche alla coppi il sesso del bebè.

Lavezzi e il viaggio a Cordoba

El Pocho a recentemente fatto un viaggio a Cordoba, dove vivono i familiari della compagna. La coppia ha voluto comunicare insieme e di persona la lieta notizia alla nonna della ragazza, prima che diventasse di dominio pubblico. Tomas, il primogenito dell’ex calciatore, oggi 18 enne, e nato dalla relazione con un precedente compagna dalla quale Lavezzi s’è separato nel 2011, presto avrà un fratellino (o una sorellina) di cui prendersi cura.

A "spifferare" la notizia in Argentina, è stato LAM, una trasmissione in onda su America Tv. "La madre di Maria Guadalupe sta per trasferirsi a Buenos Aires e ha iniziato a informare tutte le altre persone di famiglia facendo video chiamate", è stato detto durante la trasmissione televisiva. Nel corso della puntata sono stati svelati ulteriori dettagli sulla situazione psico-fisica in cui si trova attualmente l'ex calciatore. "È ancora in cura ma intorno a lui c'è molto riserbo, fanno il possibile per proteggerlo dalla pressione mediatica"

Il post su Instagram di Lavezzi

Dietro alla foto pubblicata sul profilo Instagram, Lavezzi ha voluto lanciare un messaggio. “Continuate a parlare di me”, aveva scritto a corredo dell’immagine che lo vede sorridente. Il calciatore voleva sottolineare di non aver gradito il chiacchiericcio e i gossip sulla sua persona che sono scoppiati a partire da quella sera a Punta del Este quando, durante un party, ebbe incidente e fu costretto al ricovero in ospedale e poi in una clinica psichiatrica. “Continuate pure a parlare di me, della mia vita Una cosa del genere non mi spaventa, ci sono abituato… è da una vita che fanno questo”, ha scritto El Pocho.