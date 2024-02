Incidente choc, scuolabus si schianta con un altro mezzo

Tragico incidente stradale quello accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 2 febbraio 2024, alle 7:15. Uno scuolabus e una Ford si sono scontrati: entrambi i mezzi si sono ribaltati e sono finiti oltre la carreggiata. Tutti i passeggeri dell’auto sono rimasti gravemente feriti. Una di loro, una ragazza di 23 anni, è morta nello schianto. Tragedia sfiorata invece per lo scuolabus. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Vittorio Sgarbi, poco fa le dimissioni ufficiali

Leggi anche: Kate Middleton, la notizia choc sulla sua salute: indiscrezione da brividi

Adelaide, scontro tra auto e scuolabus: 1 morto e 3 feriti gravi

Il violento impatto tra lo scuolabus e la Ford Sedan si è verificato a nord di Adelaide, in Australia, all’incrocio tra Mallala Road e Navvy Hill Road a Korunye, vicino a Two Wells. Entrambi i mezzi si sono cappottati dopo lo scontro. I soccorritori, arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare nulla per una ragazza di 23 anni, che è morta nello schianto. La ragazza viaggiava a bordo della Ford insieme ad una ragazza di 19 anni e due ragazzi di 22 anni, tutti in gravi condizioni. I feriti sono stati trasportati in aereo al Royal Adelaide Hospital. E lo scuolabus? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sigarette, in arrivo una terribile novità per i fumatori

Leggi anche: Giulia Cecchettin riceve la laurea, poi l’annuncio da brividi del papà

Ferito anche l’autista del bus

I soccorritori hanno lavorato per ore per liberare i feriti dalle lamiere: la Ford con a bordo i quattro ragazzi era completamente distrutta. Tragedia sfiorata invece per lo scuolabus. Il mezzo non aveva studenti a bordo: i bambini sarebbero dovuti salire alla fermata successiva. L’autista, un uomo di 36 anni, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in stato di shock, secondo quanto raccontato dal proprietario della compagnia di autobus “Kanga Coaches”, Julian Roeger, fa sapere 9 News. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Dalle prima indagini sembra che lo scuolabus abbia centrato in pieno l’auto, sulla quale viaggiavano quattro persone. Se il bus ha riportato pochi danni, l’auto invece è andata quasi completamente distrutta. Il prossimo passo da parte degli inquirenti è capire se esistono o meno responsabilità da parte dell’autista dello scuolabus o del giovane alla guida dell’auto per la morte della 23enne.