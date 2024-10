Incidente aereo, il cinema piange la scomparsa di un grande

Ha perso la vita in un tragico incidente aereo domenica 20 ottobre in New Messico mentre stava eseguendo un figura acrobatica. Il pilota era noto al mondo del cinema per essere stato uno degli istruttori del film Top Gun Maverick con Tom Cruise.

Incidente aereo

È morto durante uno show acrobatico nel corso dell’annuale evento Las Cruces Air and Space Expo, a Las Cruces, nello Stato americano del New Messico. La tragedia è avvenuta domenica 20 ottobre. Chuck Coleman era un esperto aviatore, ingegnere aerospaziale, pilota di Air Show e collaudatore con oltre 10.000 ore di volo. Era stato istruttore di volo acrobatico per gli attori nel film del 2022 Top Gun: Maverick.

Coleman era alla guida di un piccolo aereo, un Extra Flugzeugbau EA300, e stava eseguendo una figura acrobatica quando avrebbe perso il controllo del velivolo, finendo con lo schiantarsi al suolo a circa ottocento metri a ovest dell’aeroporto. Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo spettacolo è stato subito sospeso, sull’incidente è stata aperta una inchiesta. (continua dopo la foto)

Il ricordo di Miles Teller

Miles Teller ha ricordato Chuck Coleman, l’istruttore di volo acrobatico in Top Gun: Maverick. L’attore, che nel film interpreta Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, ha usato i social media per dedicare un messaggio all’amico.

“RIP Chuck Coleman. Chuck è stato il nostro istruttore di volo acrobatico e fondamentale nella nostra preparazione per Top Gun: Maverick -ha scritto Teller su X –Era un ingegnere aerospaziale, pilota di esibizioni aeree e collaudatore, nostro amico e alleato. Chuck era di buon carattere e ci siamo sempre sentiti a nostro agio con la sua competenza a nostra disposizione. Era gentile, umile e curioso degli altri e del mondo in cui viviamo. Se n’è andato troppo presto ma i suoi contributi vivranno per sempre. Grazie per i ricordi, Chuck”

I funzionari cittadini hanno comunicato così la scomparsa del pilota:”Siamo rattristati nel condividere la tragica notizia dal Las Cruces Air and Space Expo 2024, dove un incidente mortale ha causato la scomparsa di Charles Thomas ‘Chuck’ Coleman, residente in California, durante l’esibizione di domenica“.

