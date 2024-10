McDonald’s, un morto e decine di malori dopo aver mangiato il nuovo panino

Una persona è deceduta e decine si sono ammalate dopo aver mangiato un panino al McDonald’s. Le autorità sanitarie hanno lanciato un’allerta per l’escherichia coli legata alla nota catena di fast food. L’allerta fa affondare i titoli McDonald a Wall Street dove, nelle contrattazioni after hours arrivano a perdere fino al 9%. Nel mirino il nuovo panino.

McDonald’s, un morto e decine di malori

Secondo un recente rapporto del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), un’epidemia di Escherichia coli è stata collegata al nuovo panino Quarter Pounder servito nei ristoranti McDonald’s. L’epidemia ha causato gravi conseguenze per alcuni consumatori. Si parla di 49 persone che si sono sentite male e di un morto. La maggior parte dei casi è stata concentrata in Colorado e Nebraska, ma ci sono stati casi anche in altri 8 Stati occidentali. (continua dopo la foto)

Il nuovo panino

Secondo quanto riportato dalla Cnn, dieci persone sono state ricoverate in ospedale, e tra queste ci sarebbe anche un bambino con sindrome uremica emolitica, una grave complicazione che può svilupparsi dall’infezione da Escherichia coli. La CDC ha fatto sapere che l’indagine sta andando avanti rapidamente e che le informazioni esaminate dalla Food and Drug Administration statunitense mostrano che una fonte di contaminazione potrebbe essere ricondotta alle cipolle tagliate a fettine utilizzate per condire gli hamburger.

Attualmente sono stati registrati 49 casi di escherichia coli in 10 stati diversi: Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. McDonald’s ha affermato in una nota che i primi risultati dell’indagine hanno collegato le cipolle a “un singolo fornitore che serve tre centri di distribuzione“.

Leggi anche: Sigaretta elettronica le esplode in viso mentre fuma: dramma per una 20enne

Leggi anche: Strage di Erba, la nuova vita di Marzouk: cosa fa oggi

Leggi anche: Mondo dei vip in lutto, Federico non ce l’ha fatta: lo schianto in moto contro un’auto