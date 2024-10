Strage di Erba, la nuova vita di Marzouk: cosa fa oggi

Azouz Marzouk oggi ha una nuova vita. L’uomo, di origine tunisina, aveva perso la moglie Raffaella Castagna e il loro bambino Youssef, di soli 2 anni, nella strage di Erba dell’11 dicembre 2006. Nel massacro morirono anche la suocera Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Lui fu il primo sospettato della strage, ma i carabinieri verificarono il suo alibi e qualche tempo dopo vennero catturati i veri assassini: Rosa Bazzi e Olindo Romano. Com’è la vita di Marzouk a quasi 20 anni dalla tragedia? (Continua dopo le foto)

Dopo la strage di Erba dell’11 dicembre 2006, Marzouk aveva ricevuto una condanna per droga a 13 mesi, con la clausola che lasciasse l’Italia. Dopo dieci anni non era più ritenuto socialmente pericoloso, di conseguenza era stato revocato il provvedimento di espulsione dal nostro Paese, sostituito dalla libertà vigilata per 9 mesi. L’uomo quindi è rientrato in Italia nel 2019. Ora vive a Lecco con la sua nuova famiglia e avrà una possibilità di carriera. (Continua dopo le foto)

Marzouk si è trasferito a Lecco tra il 2007 e il 2008 per scontare gli arresti domiciliari in una casa nel rione di Santo Stefano, dopo essere stato accusato di aver fatto parte di una banda di spacciatori. Proprio in un supermercato della zona, aveva conosciuto la donna che sarebbe poi diventata la sua nuova moglie. I due hanno vissuto per 10 anni in Tunisia e hanno avuto tre figli. A seguito della revoca del provvedimento, avvenuta nel 2019, la coppia è rientrata in Italia, a Lecco. Che lavoro fa Azouk Marzouk oggi?

