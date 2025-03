Home | Incendio in un concessionario in Italia, le fiamme distruggono decine di auto

Incendio in un concessionario in Italia, le fiamme distruggono decine di auto – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2025 una concessionaria Tesla situata in via Serracapriola, a Roma. Le fiamme hanno distrutto diciassette autovetture, causando danni ingenti.

Grave incendio questa notte in via Serracapriola a Roma. Un concessionario Tesla è andato completamente distrutto. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino di oggi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate.

Vasto incendio in un concessionario Tesla a Roma: non si esclude alcuna ipotesi

L’odore acre di lamiere bruciate e pneumatici “divorati” dal fuoco ha invaso l’area circostanze. Sul posto le volanti della polizia di Stato e le pattuglie del distretto Casilino. Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine. Le autorità non escludono alcuna ipotesi, valutando sia la possibilità di un incendio doloso sia quella di un evento accidentale. Per far luce sull’accaduto, gli inquirenti stanno analizzando eventuali filmati di sorveglianza presenti nella zona.

