Il sangue di Ilaria Sula era ovunque in casa. A raccontarlo non sono solo le indagini, ma le immagini restituite dal luminol utilizzato dalla polizia scientifica nell'appartamento di via Homs, a Roma. Una scena del crimine agghiacciante, che contraddice pesantemente le versioni fornite da Mark Samson, 23 anni, reo confesso dell'omicidio, e da sua madre, Nors Manlapaz, attualmente indagata per concorso nell'occultamento di cadavere.

Ilaria Sula, la rivelazione di Mark: “Cosa è successo quella sera”

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le tracce ematiche erano sparse per tutta la stanza: sotto l'armadio, sulla spalliera della poltrona, sui cuscini, nel lavandino, nella doccia e persino sulla maniglia esterna del bagno. Una macchia larga 10-15 centimetri è stata rinvenuta anche sul muro del corridoio, a un metro da terra. Potrebbe essere stata lasciata da Ilaria Sula nel disperato tentativo di fuga, forse mentre si appoggiava alla parete per reggersi in piedi dopo essere stata colpita con tre coltellate al collo, inferte con un coltello da cucina.

Ilaria Sula, sangue in tutta la casa: ultimi aggiornamenti

Un dettaglio, questo, che potrebbe cambiare drasticamente la posizione processuale della madre di Mark. Se dovesse emergere che la donna ha assistito all’agonia della ragazza – durata alcuni minuti – senza intervenire, per lei potrebbe profilarsi anche l’accusa di concorso in omicidio. Mark, nel suo interrogatorio, ha affermato che la madre era chiusa nella sua stanza e che Ilaria «ha gridato poco». Ma in un appartamento di appena 50 metri quadrati, e con la porta aperta, è difficile credere che la madre non si sia accorta di nulla.

