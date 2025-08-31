Il TG di Sport.it del 31 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, domenica 31 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Oggi tiene banco il calciomercato, a 24 ore dalla chiusura ufficiale: la Juventus in pressing per Kolo Muani, il colpo della Cremonese che ha ingaggiato Jamie Vardy, il Milan che ha ufficializzato Nkunku ed è attivo per chiudere almeno altri tre colpi. Passiamo al tennis, con Jannik Sinner che ha raggiunto gli ottavi di finale degli US Open dopo una dura battaglia in rimonta contro Shapovalov e Djokovic che ha superato Norrie ed accede agli ottavi. Infine, orgoglio azzurro con la Nazionale di volley femminile che ha travolto la Germania ed è ora ai quarti di finale ai campionati mondiali.