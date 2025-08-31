Juventus, sprint finale per Kolo Muani: attesa la risposta del Psg, Openda e Zhegrova sempre in lista

Sono ore decisive per il futuro di Randal Kolo Muani. La Juventus ha presentato al Psg un’offerta da 10 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 45 e i 50 milioni, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Il tempo stringe: il mercato chiude lunedì alle 20. Se da Parigi arriverà il via libera, la Vecchia Signora potrà accogliere il 25enne attaccante francese, primo obiettivo individuato dal dg Damien Comolli.

Kolo Muani-@juventusfc: contatti continui tra club per trovare la chiave giusta e sbloccare l'operazione. Il giocatore vuole solo i bianconeri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2025

Le alternative: Openda in pole

Se l’operazione Kolo Muani dovesse sfumare, la Juventus è pronta a virare su soluzioni più economiche. In particolare su Lois Openda, attaccante belga del Lipsia, già valutato nei giorni scorsi. Più giovane di due anni rispetto a Kolo Muani, garantirebbe duttilità e costi complessivi inferiori sia a livello di cartellino che di stipendio. Kolo Muani guadagna circa 8 milioni l’anno, mentre Openda potrebbe firmare a cifre dimezzate.

Scartata invece la pista Nicolas Jackson del Chelsea, ormai promesso sposo del Bayern Monaco.

Zhegrova nome caldo per l’attacco

Novità anche sugli esterni. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe intensificato i contatti per Edon Zhegrova, classe 1999 del Lille. L’operazione non sarebbe più legata alla possibile cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: i bianconeri valutano infatti l’acquisto del kosovaro a prescindere.

Zhegrova, in scadenza di contratto nel 2026, ha già rifiutato l’approdo al Marsiglia e spinge per vestire la maglia juventina e lavorare con Igor Tudor.

Edon Zhegrova of LOSC Lille during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Bologna FC and LOSC Lille at Stadio Renato Dall’Ara on November 27, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Ultime ore incandescenti

Due mesi di trattative compressi in due giorni: il mercato della Juventus entra nella fase cruciale. La priorità resta Kolo Muani, ma la dirigenza bianconera si muove su più fronti per non farsi trovare impreparata.

