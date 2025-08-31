Calciomercato, il Milan cede Musah all’Atalanta e Jimenez al Bournemouth

Giornata decisiva per il trasferimento di Yunus Musah dall’AC Milan all’Atalanta. Dopo gli ultimissimi contatti tra le parti, l’operazione è stata definita: il centrocampista statunitense classe 2002 si trasferirà a Bergamo con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.
🚨⚫️🔵 Atalanta are closing in on Yunus Musah deal with AC Milan. 🔜🇺🇸 pic.twitter.com/FGVQSB1qZx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025
A confermare le trattative in corso era stato ieri sera l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Parma: “Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire è che si sta parlando con il Milan.”
Jimenez in Premier League
In uscita anche Alex Jimenez: il terzino spagnolo classe 2005 lascia il Milan per trasferirsi al Bournemouth. Per lui operazione strutturata su prestito con riscatto, per un totale da 20 milioni di euro.
Le mosse di mercato
Con le cessioni di Musah e Jimenez, il Milan snellisce la rosa e incassa risorse importanti. L’Atalanta accoglie un rinforzo di valore per il centrocampo di Gasperini, mentre Jimenez avrà l’occasione di mettersi in mostra in Premier League.
