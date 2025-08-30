Al Dall’Ara il Bologna conquista la prima vittoria stagionale in Serie A superando il Como per 1-0 grazie al gol del solito Riccardo Orsolini, sempre più uomo decisivo e ormai a -1 da Beppe Signori nella classifica dei marcatori all time del club rossoblù.

Primo tempo tattico e poche occasioni

La gara si apre su ritmi piuttosto contratti: la prima occasione arriva solo dopo 20 minuti, con Nico Paz che sfiora il palo con un sinistro dal limite. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono: al 29’ Cambiaghi mette in mezzo un cross tagliato che attraversa l’area senza trovare deviazioni, due minuti dopo è Orsolini a rendersi pericoloso con un tiro diretto sotto la traversa, respinto da Butez. Il primo tempo si chiude con qualche tensione: ammoniti Smolcic e Vitik.

Orsolini ancora decisivo

Nella ripresa il Bologna di Vincenzo Italiano conferma le buone sensazioni del finale di primo tempo e prende il controllo del gioco. Il gol decisivo arriva al 60’: splendida giocata di Castro, che spalle alla porta difende palla e serve all’indietro Orsolini, bravo a calciare di prima intenzione col mancino. Una deviazione beffa Butez e vale l’1-0.

Bologna in crescita, Como al palo

Nel finale la partita diventa più spezzettata, con l’arbitro costretto a estrarre più volte il cartellino giallo. Il risultato, però, non cambia: il Bologna porta a casa i tre punti dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma, mentre il Como resta fermo a quota tre dopo il successo alla prima giornata contro la Lazio.

Leggi anche: