Calciomercato Roma: il futuro di Dovbyk in rossonero, anche con Gimenez

Il parco attaccanti della Roma per la prossima stagione dipende in gran parte dal destino di Artem Dovbyk, ormai vicino a lasciare Trigoria. Il ds Massara è al lavoro per trovare acquirenti per l’attaccante ucraino e individuare il profilo giusto per sostituirlo.

Tutto ruota intorno all’ipotesi di uno scambio con il Milan che coinvolgerebbe Santiago Gimenez.

L'@ACMilan sta ragionando sul provare a prendere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez: trattativa non semplice, ma c'è la possibilità — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025

Milan, interesse per Dovbyk anche senza scambio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe valutando di portare a Milano Dovbyk anche senza includere nello scambio Gimenez. La trattativa resta complessa, ma la possibilità esiste.

Secondo Il Tempo, la chiave è convincere Gimenez e il suo entourage a lasciare i rossoneri: in quel caso l’affare si concretizzerebbe, anche perché c’è già un accordo totale tra i club e la disponibilità del centravanti ucraino a vestire il rossonero. Se invece Gimenez non accetterà, entrambe le punte resteranno nelle rispettive squadre.

Le parole di Tare

Prima di Lecce-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha chiarito la situazione:

“Stiamo cercando di capire se lo scambio tra Gimenez e Dovbyk sia fattibile o meno. Però Nkunku è un giocatore di grandissimo livello, un centravanti moderno che non dà punti di riferimento. Può dare più imprevedibilità alla squadra.” Artem Dovbyk of A.S. Roma greets the fans during the first day of the Serie A Championship between A.S. Roma and Bologna F.C. at the Olympic Stadium in Rome, Italy, on August 23, 2025. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images)

I numeri dell’ucraino

Arrivato la scorsa estate dal Girona, dove aveva vinto il titolo di capocannoniere della Liga con 24 gol, Dovbyk ha vissuto una stagione positiva ma meno brillante rispetto al passato. Con la maglia giallorossa ha collezionato 17 reti in 45 partite tra tutte le competizioni:

12 gol in Serie A

in Serie A 3 in Coppa Italia

in Coppa Italia 2 in Europa League

Numeri importanti, seppur inferiori alle attese. A inizio estate, lo stesso giocatore aveva dichiarato che il suo futuro sarebbe dipeso dal nuovo allenatore, oggi ufficialmente Gian Piero Gasperini.

Attesa per la svolta

Le prossime ore saranno decisive per capire se il futuro di Dovbyk sarà ancora a Roma o se si concretizzerà l’approdo al Milan, con o senza lo scambio con Gimenez. Una vicenda che rischia di cambiare gli equilibri offensivi di entrambe le squadre.

