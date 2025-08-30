Calciomercato Roma: il futuro di Dovbyk in rossonero, anche con Gimenez

Il parco attaccanti della Roma per la prossima stagione dipende in gran parte dal destino di Artem Dovbyk, ormai vicino a lasciare Trigoria. Il ds Massara è al lavoro per trovare acquirenti per l’attaccante ucraino e individuare il profilo giusto per sostituirlo.
Tutto ruota intorno all’ipotesi di uno scambio con il Milan che coinvolgerebbe Santiago Gimenez.
L'@ACMilan sta ragionando sul provare a prendere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez: trattativa non semplice, ma c'è la possibilità— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025
Milan, interesse per Dovbyk anche senza scambio
Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe valutando di portare a Milano Dovbyk anche senza includere nello scambio Gimenez. La trattativa resta complessa, ma la possibilità esiste.
Secondo Il Tempo, la chiave è convincere Gimenez e il suo entourage a lasciare i rossoneri: in quel caso l’affare si concretizzerebbe, anche perché c’è già un accordo totale tra i club e la disponibilità del centravanti ucraino a vestire il rossonero. Se invece Gimenez non accetterà, entrambe le punte resteranno nelle rispettive squadre.
Le parole di Tare
Prima di Lecce-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha chiarito la situazione:
“Stiamo cercando di capire se lo scambio tra Gimenez e Dovbyk sia fattibile o meno. Però Nkunku è un giocatore di grandissimo livello, un centravanti moderno che non dà punti di riferimento. Può dare più imprevedibilità alla squadra.”
I numeri dell’ucraino
Arrivato la scorsa estate dal Girona, dove aveva vinto il titolo di capocannoniere della Liga con 24 gol, Dovbyk ha vissuto una stagione positiva ma meno brillante rispetto al passato. Con la maglia giallorossa ha collezionato 17 reti in 45 partite tra tutte le competizioni:
- 12 gol in Serie A
- 3 in Coppa Italia
- 2 in Europa League
Numeri importanti, seppur inferiori alle attese. A inizio estate, lo stesso giocatore aveva dichiarato che il suo futuro sarebbe dipeso dal nuovo allenatore, oggi ufficialmente Gian Piero Gasperini.
Attesa per la svolta
Le prossime ore saranno decisive per capire se il futuro di Dovbyk sarà ancora a Roma o se si concretizzerà l’approdo al Milan, con o senza lo scambio con Gimenez. Una vicenda che rischia di cambiare gli equilibri offensivi di entrambe le squadre.
