Inter, Taremi verso l’addio: giocherà nell’Olympiakos

Le strade di Mehdi Taremi e dell’Inter stanno per separarsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti iraniano è pronto a trasferirsi all’Olympiakos, che ha superato la concorrenza dell’Olympique Lione nelle ultime ore. Restano soltanto da sistemare alcuni dettagli burocratici prima del via libera definitivo all’operazione.

Le parole del giocatore

La trattativa sembrava essersi raffreddata, complice anche una recente dichiarazione dello stesso Taremi dopo la vittoria della sua Nazionale per 3-1 contro l’Afghanistan:

“Ho un contratto, di conseguenza potrei anche restare a Milano. Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni. Con il club esiste un ottimo feeling, ci stiamo confrontando quotidianamente per trovare la migliore soluzione possibile per tutte le parti in causa. Spero che tutto possa definirsi a breve, entro la fine di questo torneo.” Tuttavia oggi sono arrivati segnali positivi per l’uscita dell’attaccante iraniano verso il club greco: il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha anche rivelato le cifre dell’accordo per la cessione, all’interno andranno circa 2 milioni per il cartellino di Taremi. Rilancio vincente dell’#OlympiakosFC che ora è a un passo da Mehdi #Taremi per l’#Inter si profila un incasso vicino ai 2M https://t.co/cGuQvj6OSl — Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2025

La posizione dell’Inter

Pochi giorni fa, dopo i sorteggi di Champions, anche il presidente nerazzurro Beppe Marotta aveva chiarito la situazione:

“La decisione spetta a lui, siamo in attesa della sua scelta.”

Scelta che Taremi ha infine preso: la sua carriera, dopo un’annata a Milano fatta di più ombre che luci, proseguirà in Grecia, con la maglia biancorossa dell’Olympiakos.