Ultime ore frenetiche di mercato per la Juventus, che ha sistemato l’attacco con l’arrivo di Lois Openda dal Lipsia e dell’esterno Edon Zhegrova dal Lille. Non solo: la dirigenza bianconera prova a chiudere anche per il terzino destro del Nizza Jonathan Clauss, per completare la rosa a disposizione di Tudor.

#Openda alla #Juventus: è fatta! Unica alternativa a #KoloMuani svelata il 20 agosto quando mai nome era stato accostato ai bianconeri pic.twitter.com/DF1FYwa6qp — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 1, 2025

Openda nuovo centravanti bianconero

Archiviata la pista Kolo Muani, sfumata per le difficoltà con il Psg, la Juventus ha virato con decisione su Openda e ha chiuso in tempi record. L’attaccante belga, classe 2000, arriva in prestito con obbligo di riscatto e firmerà un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione. Cresciuto nello Standard Liegi, passato poi a Bruges e Vitesse, ha spiccato al Lens con 21 gol in Ligue 1 nel 2022/23. Nel 2023 è passato al Lipsia per 42 milioni, con 28 reti alla prima stagione e 9 nell’ultima. Alle 12 sono previste le visite mediche.

17 May 2025, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, RB Leipzig – VfB Stuttgart, Matchday 34, Red Bull Arena. Leipzig player Lois Openda reacts. Photo: Jan Woitas/dpa – IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by Jan Woitas/picture alliance via Getty Images)

Zhegrova, visite in mattinata

Alle 10 è il turno di Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro classe 1999, che arriva dal Lille per 22 milioni di euro bonus compresi, con anche una percentuale sulla futura rivendita. Per lui pronto un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione.

Tentativo last minute per Clauss. E Vlahovic?

Non si ferma qui il mercato bianconero: nelle ultime ore la dirigenza ha avviato i contatti con il Nizza per Jonathan Clauss, terzino destro francese classe 1992. Un profilo di esperienza e qualità, che la Juventus vuole provare a portare a Torino entro la chiusura ufficiale delle trattative. Resta infine un minimo di incertezza ancora per Vlahovic: di fatto sembrebbe destinato a restare, ma fino alle 20 di stasera non è detta l’ultima parola.

