Castellanos show: la Lazio travolge il Verona 4-0 all’Olimpico

Lazio-Verona 4-0, in un Olimpico rumoroso e contestatario verso Lotito e la società, i biancocelesti trovano la prima vittoria stagionale con un risultato netto. Serata di gloria per Valentin Castellanos, autore di una prestazione scintillante che ha acceso l’entusiasmo del pubblico biancoceleste dopo settimane di critiche.

Un primo tempo dominato dal Taty

Bastano due minuti per indirizzare la partita: Castellanos protegge palla in area e serve Guendouzi per il gol dell’1-0. Al 7’ lo stadio esplode grazie a una giocata meravigliosa dell’argentino: triangolo con Zaccagni e assist di rabona per il raddoppio dell’ex Verona. Nel finale di frazione, il Taty completa la sua serata da protagonista con un colpo di testa vincente su punizione di Rovella, approfittando dell’uscita a vuoto di Montipò per il 3-0.

Verona distratto e Lazio sul velluto

Gli uomini di Zanetti si rendono pericolosi solo a tratti: al 30’ colpiscono un palo con Bernede e nella ripresa creano una mischia in area senza successo. Troppo poco per impensierire una Lazio ispirata e capace di gestire il ritmo con autorevolezza.

Il poker firmato Dia

Nella ripresa la squadra di Sarri cerca più volte il quarto gol con Cancellieri e ancora con Castellanos, ma a chiudere i conti ci pensa Boulaye Dia, entrato dalla panchina, che trova la rete con una zampata su assist di Belahyane.

La Lazio conquista così tre punti fondamentali e ritrova entusiasmo, trascinata da un Castellanos in versione leader tecnico e carismatico. Per il Verona, invece, una sconfitta pesante che evidenzia distrazioni e fragilità da risolvere al più presto.

