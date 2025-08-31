Home | Torino e Fiorentina si annullano: partita bloccata e poche emozioni, finisce a reti inviolate

Torino-Fiorentina 0-0, parità senza reti tra granata e viola nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Allo stadio Grande Torino i granata e i viola si dividono la posta in palio in una gara con poche emozioni e tanta imprecisione sotto porta.

Occasioni ma niente gol nel primo tempo

La partita si accende a folate nel corso della prima frazione. I padroni di casa si rendono pericolosi con Casadei, ma De Gea risponde presente con un grande intervento. La Fiorentina risponde con Kean, poco preciso sotto porta, e con Piccoli, fermato da un attento Israel. Nel finale torna a farsi vedere il Torino, ma ancora una volta De Gea si oppone bene prima a Ngonge e poi a Simeone. L’ultima conclusione del tempo è viola, con Mandragora, ma Israel blocca senza problemi.

Ripresa a basso ritmo e difese protagoniste

Nella seconda frazione il ritmo resta basso. Pioli cerca di cambiare inserendo due uomini, tra cui il giovane Kouadio, al debutto in Serie A. La Fiorentina sembra trarne beneficio e va vicina al gol con Gosens, murato da Kean su palla ferma, in un’azione viziata anche da un fallo di Ranieri. Lo spavento scuote il Toro, che prova ad alzare il baricentro senza però riuscire a impensierire seriamente De Gea.

Un punto a testa

I minuti finali scorrono senza particolari emozioni e il triplice fischio sancisce lo 0-0. Un pareggio che lascia qualche rammarico ad entrambe le squadre, apparse incapaci di affondare il colpo per portare a casa l’intera posta.

