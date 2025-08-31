Milan, sprint finale di mercato: occhi su Sandi Lovric per il centrocampo

Manca poco più di un giorno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e il Milan è tra le squadre più attive. Il club rossonero sta vivendo ore frenetiche per completare almeno tre operazioni: un difensore, un centrocampista e, se possibile, anche una punta. Massimiliano Allegri ha ribadito la necessità di rinforzi per rendere la rosa più competitiva e allineata al nuovo progetto tecnico.

#Milan dopo l’uscita di Musah si accelera per un nuovo centrocampista. Oltre alle candidature già note, i rossoneri valutano anche Sandi Lovric dell’Udinese. — Gianluigi Longari (@Glongari) August 31, 2025

Le mosse per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan ha messo nel mirino Sandi Lovric dell’Udinese. L’austriaco naturalizzato sloveno, classe 1998, è considerato uno dei leader della squadra friulana, di cui è vice-capitano, e resta un’opzione concreta nel caso non si chiuda per Adrien Rabiot, che continua a essere la prima scelta.

Le operazioni in uscita

Sul fronte delle cessioni, si stanno definendo in queste ore due uscite pesanti: Yunus Musah all’Atalanta e Alex Jimenez al Bournemouth. Due movimenti che permetteranno di liberare spazio salariale e risorse da reinvestire negli acquisti. Il direttore sportivo Igli Tare è impegnato a gestire contemporaneamente le entrate e le uscite in queste ultime ore di mercato.

Il profilo di Lovric

Centrocampista duttile e dinamico, Lovric ha spesso sottolineato il suo legame con Udine e l’Udinese:

“Qui si sta molto bene, è una città meravigliosa e tranquilla. I tifosi sono fondamentali e mi hanno accolto benissimo. Voglio essere ricordato per il contributo in campo ma anche per l’ottimismo e la vicinanza alla gente”.

Elemento di leadership nello spogliatoio friulano, Lovric ha anche lodato il lavoro del tecnico Runjaic, definendolo “positivo e carismatico, attento all’aspetto mentale e promotore di un calcio offensivo”.

Qualità che lo rendono un profilo interessante per il Milan, pronto a valutare un affondo decisivo nelle ultime ore di mercato.

Leggi anche: