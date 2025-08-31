Bayern Monaco, assalto a Lookman: avviati i contatti con l’Atalanta

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Ademola Lookman. Dopo lo stop alla trattativa per Nicolas Jackson – bloccata dal Chelsea in seguito all’infortunio di Delap, che ha reso impossibile la partenza dell’attaccante senegalese – il club bavarese è pronto ad affondare il colpo per l’esterno offensivo dell’Atalanta.

🚨⚠️ Atalanta mantain their position for Ademola Lookman: no intention to let the player leave on loan with buy option.



Bayern, Tottenham, Italian clubs are all informed on permanent deal proposal needed or guaranteed obligation to buy. pic.twitter.com/KE2P60Zhg9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

La situazione

Lookman, obiettivo anche dell’Inter nelle scorse settimane, si sta allenando a parte a Zingonia in attesa di novità sul proprio futuro. Il Bayern ha già avviato i primi contatti con la società bergamasca e, secondo David Ornstein, avrebbe presentato una prima offerta ufficiale con la formula del prestito oneroso con opzione di riscatto.

Le cifre e i precedenti rifiuti

Resta da capire quale sarà la valutazione economica dell’operazione. L’Inter si era spinta fino a 45 milioni di euro, cifra respinta dall’Atalanta. I nerazzurri bergamaschi continuano infatti a considerare Lookman un elemento di valore assoluto, autore di stagioni convincenti sia in Serie A che in campo europeo.

Le alternative e la volontà del giocatore

Oltre al Bayern, anche Galatasaray e Tottenham hanno manifestato interesse, ma il club tedesco appare oggi in pole position. Dal canto suo, Lookman ha già fatto sapere di essere pronto a lasciare l’Atalanta, valutando con favore un trasferimento in Bundesliga.

