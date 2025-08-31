Duello di mercato per Ederson: il Fenerbahce sorpassa il Galatasaray. Donnarumma attende il via libera del City

Il futuro di Ederson sembra ormai lontano dal Manchester City. Il portiere brasiliano, 32 anni, in scadenza di contratto nel 2026, è al centro di un duello di mercato tra Fenerbahce e Galatasaray. Se nei giorni scorsi il Cimbom sembrava in pole position, nelle ultime ore il club gialloblù ha accelerato con decisione, diventando la destinazione più probabile per l’estremo difensore.

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE: Fenerbahçe are working on deal to sign Éderson from Manchester City!



Fener entered the race and try to get deal done after Galatasaray had €10m bid rejected.



If Éderson leaves, Donnarumma will join Manchester City as always reported. 👀 pic.twitter.com/EZCXdrH8CB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Le trattative per Ederson

L’offerta del Galatasaray da 10 milioni di euro non ha convinto il Manchester City, che l’ha respinta. Il Fenerbahce, fresco di esonero di Mourinho, è invece pronto a rilanciare e, secondo fonti vicine al club, sarebbe vicino a chiudere l’affare. Dal City filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa.

Lo scenario per Donnarumma

La cessione di Ederson rappresenta il passaggio chiave per l’arrivo di Gianluigi Donnarumma in Premier League. Il portiere della Nazionale italiana, pronto a lasciare il Paris Saint-Germain, ha già un accordo di massima con il Manchester City: contratto di cinque anni con opzione per un sesto. Il trasferimento diventerà ufficiale solo dopo l’uscita del brasiliano.

La scelta del PSG

Il PSG si è già mosso sul mercato, acquistando Lucas Chevalier e affidandogli la porta. Una decisione confermata apertamente da Luis Enrique prima della finale di Supercoppa Europea vinta ai rigori contro il Tottenham. Il tecnico spagnolo ha motivato la scelta sottolineando la maggiore abilità con i piedi del nuovo arrivato.

Intanto, le trattative per il rinnovo di Donnarumma si sono arenate, spianando la strada a un trasferimento che potrebbe essere ufficializzato a breve.

