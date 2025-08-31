Roma, pressing su Dominguez: pronta l’offerta al Bologna

La Roma accelera per Dominguez, esterno argentino classe 2003 del Bologna, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. Dopo i contatti preliminari, il club giallorosso è pronto a presentare un’offerta ufficiale per convincere i rossoblù a cedere il giovane talento. A confermare i dialoghi è stato il ds felsineo Marco Di Vaio, che prima della sfida col Como ha dichiarato: “Dominguez? C’è stata una chiacchierata con la Roma”.

🟡🔴 Proseguono i contatti con il #Bologna per Benjamin #Dominguez: al vaglio un'offerta in prestito con obbligo di riscatto tra i 15 e i 18 milioni di euro

🇦🇷

Le parole del Bologna

Le dichiarazioni di Di Vaio seguono quelle dell’ad Claudio Fenucci, che già a margine dei sorteggi di Europa League aveva ammesso l’interesse giallorosso: “La Roma ha chiesto Dominguez, valuteremo”. Segnali chiari di un dialogo concreto che, nelle ultime ore, si è trasformato in un vero e proprio pressing da parte del club capitolino.

I piani della Roma

L’accelerata per Dominguez arriva dopo le difficoltà incontrate dalla Roma nelle altre piste seguite in attacco. L’operazione Jadon Sancho con il Manchester United non ha avuto sviluppi positivi, mentre il giovane Tyrique George del Chelsea (valutato tra i 23 e i 25 milioni) potrebbe restare a Londra dopo l’infortunio di Delap, che ha costretto Enzo Maresca a inserirlo subito in campo in Premier League.

Ore decisive

Dominguez diventa quindi la priorità per rinforzare la fascia giallorossa. La Roma punta a chiudere rapidamente, approfittando della disponibilità del Bologna a valutare la cessione a fronte di una proposta convincente.

