Colpo Cremonese: Jamie Vardy dice sì, atteso in Italia per la firma

La Cremonese piazza un colpo a sorpresa sul mercato: Jamie Vardy ha detto sì al trasferimento in grigiorosso. L’attaccante inglese, 38 anni, svincolato dopo l’addio al Leicester City, firmerà un contratto annuale con opzione per un secondo anno in caso di salvezza. Il giocatore è atteso in Italia già in serata.

🚨🇮🇹 Jamie Vardy to Cremonese, here we go! Deal in place with Italial club until June 2026 plus option for +1 season if staying in Serie A.



Agreement done right now and Vardy scheduled to travel tonight to Milano in order to start new chapter.#LCFC legend will play in Italy. pic.twitter.com/osAwzDod5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

L’addio al Leicester

Pochi giorni dopo la retrocessione in Championship, Vardy ha salutato ufficialmente il club con cui ha scritto la storia. Con i Foxes ha realizzato 143 gol in Premier League, diventando il 15° marcatore di sempre del campionato inglese.

Nel suo videomessaggio d’addio ha ricordato i trionfi più importanti:

la storica Premier League 2016 con Claudio Ranieri,

con Claudio Ranieri, la vittoria in FA Cup 2021 ,

, i quarti di finale di Champions League 2017.

“Nove anni fa abbiamo fatto l’impossibile: vincere la Premier League. Quei ricordi dureranno tutta la vita. Il mio unico rammarico è non aver potuto salutare dopo una stagione migliore. Non mi ritiro: voglio continuare a giocare e fare ciò che amo, segnare.” Leicester City’s Jamie Vardy during the Premier League match at King Power Stadium, Leicester. Picture date: Sunday May 18, 2025. (Photo by Nigel French/PA Images via Getty Images)

Cremonese, un rinforzo di esperienza

Con Vardy, la Cremonese si assicura non solo un attaccante di caratura internazionale, ma anche un uomo simbolo di imprese sportive che hanno fatto la storia del calcio. L’arrivo dell’ex Leicester porta entusiasmo e qualità in avanti per la squadra di Giovanni Stroppa, impegnata nella lotta salvezza.

