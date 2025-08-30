Pisa-Roma 0-1 – La Roma conquista tre punti preziosi all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, superando un ostico Pisa con una rete di Mati Soulé. Non è stata una gara semplice per gli uomini di Gasperini, che nella prima frazione hanno sofferto l’aggressività della squadra di Gilardino.

Grande protagonista Meister, che dopo appena otto minuti ha costretto Svilar a un intervento prodigioso per evitare il vantaggio nerazzurro. Per i primi venti minuti il Pisa ha spinto con intensità, salvo poi calare, permettendo alla Roma di alzare il baricentro senza però costruire reali occasioni da gol. Il primo tempo si è così chiuso sullo 0-0.

Soulé match-winner

La svolta arriva nella ripresa con l’ingresso di Paulo Dybala, subito decisivo nell’accendere la manovra offensiva. Al 55’ la Joya confeziona l’assist per Soulé, che con un mancino potente fulmina Semper e firma l’1-0.

La Roma ha anche sfiorato il raddoppio ancora con l’argentino, ma la rete è stata annullata per un tocco di braccio.

Tre punti d’oro per Gasperini

Il Pisa ha provato a reagire, ma non è riuscito a trovare il gol del pari, rovinando così il ritorno in Serie A davanti al proprio pubblico dopo 34 anni di assenza.

La Roma porta a casa un successo importante, ancora una volta di misura, e consolida la sua partenza positiva in campionato.

