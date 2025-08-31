Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio per Nico Gonzalez: Zhegrova il sostituto

L’Atletico Madrid ha presentato la prima offerta ufficiale alla Juventus per Nico Gonzalez. L’esterno argentino, arrivato appena un anno fa a Torino dalla Fiorentina, è finito nel mirino del club di Diego Simeone, che ha già raggiunto un accordo totale con il giocatore.

I bianconeri hanno aperto alla cessione, ma chiedono almeno 30 milioni di euro e preferiscono la formula della vendita a titolo definitivo.

🚨🔴⚪️ Understand agreement between Atlético and Juve for Nico González is very close!



Understand it’s loan move with a fee plus buy option clause to become mandatory under certain conditions. 🇦🇷



⚠️ Key issue: Nico’s registration must be approved by La Liga. No green light yet. pic.twitter.com/m7U4fbPMeU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

L’accordo con Simeone

Nico Gonzalez, negli scorsi giorni, ha dato il suo sì al trasferimento, pronto a rilanciarsi in Liga dopo un’annata in chiaroscuro a Torino. Toccherà ora ai due club trovare la quadra economica per sbloccare l’affare nelle prossime ore.

Zhegrova attende

Una volta definita l’uscita di Nico, il dg bianconero Damien Comolli proverà a chiudere per Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro del Lille ha già un’intesa personale con la Juventus, ma potrà arrivare soltanto in caso di partenza dell’argentino. Previsti nuovi contatti tra le società nelle prossime ore.

TURIN, ITALY – AUGUST 24: Nico Gonzalez of Juventus FC in action during warms up prior to the Serie A match between Juventus FC and Parma Calcio 1913 at Allianz Stadium on August 24, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Ultime ore incandescenti

Sono ore caldissime in casa bianconera: con il mercato in chiusura imminente, l’operazione Nico Gonzalez–Zhegrova potrebbe infiammare il finale di questa sessione estiva.

