Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio per Nico Gonzalez: Zhegrova il sostituto

L’Atletico Madrid ha presentato la prima offerta ufficiale alla Juventus per Nico Gonzalez. L’esterno argentino, arrivato appena un anno fa a Torino dalla Fiorentina, è finito nel mirino del club di Diego Simeone, che ha già raggiunto un accordo totale con il giocatore.
I bianconeri hanno aperto alla cessione, ma chiedono almeno 30 milioni di euro e preferiscono la formula della vendita a titolo definitivo.
🚨🔴⚪️ Understand agreement between Atlético and Juve for Nico González is very close!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Understand it’s loan move with a fee plus buy option clause to become mandatory under certain conditions. 🇦🇷
⚠️ Key issue: Nico’s registration must be approved by La Liga. No green light yet. pic.twitter.com/m7U4fbPMeU
L’accordo con Simeone
Nico Gonzalez, negli scorsi giorni, ha dato il suo sì al trasferimento, pronto a rilanciarsi in Liga dopo un’annata in chiaroscuro a Torino. Toccherà ora ai due club trovare la quadra economica per sbloccare l’affare nelle prossime ore.
Zhegrova attende
Una volta definita l’uscita di Nico, il dg bianconero Damien Comolli proverà a chiudere per Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro del Lille ha già un’intesa personale con la Juventus, ma potrà arrivare soltanto in caso di partenza dell’argentino. Previsti nuovi contatti tra le società nelle prossime ore.
Ultime ore incandescenti
Sono ore caldissime in casa bianconera: con il mercato in chiusura imminente, l’operazione Nico Gonzalez–Zhegrova potrebbe infiammare il finale di questa sessione estiva.
Leggi anche:
- Juventus, sprint finale per Kolo Muani: attesa la risposta del Psg, Openda e Zhegrova sempre in lista
- Colpo Cremonese: Jamie Vardy dice sì, atteso in Italia per la firma
- Calciomercato, il Milan cede Musah all’Atalanta e Jimenez al Bournemouth