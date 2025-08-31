Napoli, visite mediche completate per Hojlund: la maxi clausola rescissoria nel contratto

Rasmus Hojlund è pronto a diventare il nuovo attaccante del Napoli. Il centravanti danese ha completato questa mattina le visite mediche a Villa Stuart, prima tappa del suo approdo in azzurro. Un innesto fondamentale per la squadra di Antonio Conte, chiamata a reagire al grave infortunio di Romelu Lukaku. In questi minuti il giocatore ha raggiunto i nuovi compagni in città.

Le cifre dell’operazione

La trattativa con il Manchester United, lunga e complessa, si è chiusa con la fumata bianca nelle scorse ore. L’accordo prevede 6 milioni di euro per il prestito, più 44 milioni per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. A ciò si aggiunge un ulteriore 5% sulla futura rivendita destinato al club inglese. Un’operazione che porta il valore complessivo vicino ai 50 milioni di euro. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha anche rivelato l’esistenza di una clausola rescissoria sul contratto che lega l’attaccante danese al Napoli, che è di 90 milioni.

Conte accoglie Hojlund ed Elmas

Dopo la vittoria sul Cagliari, Antonio Conte ha confermato gli arrivi imminenti:

“Arriverà Elmas, che è un giocatore che magari oggi in panchina ci avrebbe dato una mano, perché poteva dare un cambio a un centrocampista. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l’anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest’anno.”

Un rinforzo chiave per l’attacco

Con l’arrivo di Hojlund, il Napoli si assicura un attaccante giovane, potente e già esperto di palcoscenici internazionali. L’obiettivo è chiaro: mantenere alta la competitività in campionato e in Europa nonostante l’assenza di Lukaku, affidandosi a un talento pronto a prendersi responsabilità importanti.

