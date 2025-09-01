Lookman e Atalanta, si va verso la soluzione: dove giocherà l’anno prossimo

Il tormentone è finito, ma le nubi sul futuro di Ademola Lookman restano più dense che mai. Quella che sembrava una cessione annunciata all’Inter si è trasformata in un nulla di fatto, lasciando il nigeriano senza destinazione chiara a poche ore dalla fine del mercato. A Zingonia regna la tensione, tra il giocatore che spinge per partire e la società che non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Anche qui come su Capuano, la Gazzetta dimentica l'elemento chiave.

L'accordo con Lookman era per venderlo all'estero.

Vediamo se ci sono sorprese all'ultim'ora. pic.twitter.com/0smbzP9fj6 — Fabio Wallys – NON spostare il focus (@Fabio_Wallys) September 1, 2025

Per settimane i nerazzurri avevano lavorato per strappare Lookman all’Atalanta, ma le resistenze della Dea e la scelta del management di Milano hanno fatto saltare l’operazione. La priorità è stata spostata su un rinforzo in mediana: Andy Diouf, centrocampista fisico dal Lens, scelta a dir poco discussa. La trattativa con Bergamo si è arenata definitivamente quando l’Atalanta ha respinto ogni offerta italiana, non volendo rafforzare una diretta concorrente.

Il nigeriano, 27 anni, nelle scorse settimane si era esposto pubblicamente chiedendo la cessione e disertando ripetutamente gli allenamenti. La società ha reagito con provvedimenti disciplinari e ora l’attaccante si allena in solitaria a Zingonia. Il clima è tesissimo: Lookman sperava nella fumata bianca con l’Inter e si ritrova ora senza sbocchi immediati, con il rischio di restare fermo.

Sul giocatore si è mosso anche il Bayern Monaco, ma la proposta bavarese non ha soddisfatto la famiglia Percassi, che ribadisce la linea: “La società decide tempi e valori di uscita dei propri giocatori”. Lookman ha ancora due anni di contratto e l’Atalanta non ha alcuna urgenza di cederlo. Piuttosto, la cessione potrebbe slittare ai prossimi mesi se non arriverà un’offerta all’altezza.

Ad oggi le possibilità che lo strappo con Juric venga ricucito sono molto basse. L’attaccante non vuole restare in una squadra dove si sente fuori progetto, ma la Dea non intende cedere sotto pressione. L’ipotesi più concreta è un trasferimento all’estero, ma servono tempi strettissimi per chiudere l’operazione entro la fine del mercato.

A oggi, l’unica possibilità concreta sembra essere il Tottenham, che sarebbe interessato al giocatore. Ma i tempi sono sempre più ristretti. La domanda resta aperta: dove giocherà Lookman nella prossima stagione? Atalanta e giocatore sono su due binari paralleli che non si incontrano. Saranno le ultime ore di mercato a dire se ci sarà un punto di svolta o l’inizio di un lungo braccio di ferro.

Leggi anche: