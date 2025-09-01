Home | Milan e Roma, salta lo scambio dei numeri 9? Intanto Tare piazza un colpo a sorpresa

Lo scambio fra centravanti che avrebbe potuto cambiare volto a Milan e Roma sembra avviarsi verso una conclusione negativa. Quella che sembrava un’operazione logica per entrambi i club – rinforzare i reparti offensivi senza spese immediate – si scontra, a meno di soluzioni dell’ultima ora, con strategie inconciliabili.

🟡🔴🚨🚨 #CALCIOMERCATOROMA: Roma e Milan continuano a trattare lo scambio Dovbyk-Gimenez. Si lavora su due prestiti con diritti di riscatto, ma va trovata la quadra sulle cifre.



➡️ https://t.co/amb0V11hHd pic.twitter.com/BsA4IqpuUp — Giallorossi.net (@g_iallorossi) September 1, 2025

Nulla da fare, dunque, per l’operazione Dovbyk-Gimenez? Nonostante l’apertura del messicano nella giornata di ieri, la trattativa secondo alcune fonti è definitivamente saltata: a bloccare tutto è stata la posizione del Milan, che premeva per chiudere con un doppio prestito secco, senza alcun diritto di riscatto.

Una formula ritenuta inaccettabile dalla Roma, che voleva monetizzare subito o quantomeno garantirsi un’opzione futura sull’ucraino. Il risultato? Un nulla di fatto che lascia entrambe le squadre con gli stessi problemi di ieri. Anche se altre fonti affermano che ci sarebbe ancora uno spiraglio per arrivare a una soluzione. Ma il tempo stringe. (continua dopo la foto)

Se l’attacco resta un rebus, il Milan si muove a centrocampo e in difesa. Dopo il colpo con Rabiot, il club rossonero si è assicurato David Odogu, classe 2006 del Wolfsburg, con tre presenze in Bundesliga nella scorsa stagione. Il direttore sportivo Tare si cautela così nel caso non dovesse arrivare Joe Gomez dal Liverpool, ancora un obiettivo in stand-by. È una scelta di prospettiva, ma non certo un colpo che possa cambiare subito il volto della squadra.

Lo scambio mancato con la Roma creerebbe problemi al Milan al centro dell’attacco, dove Allegri avrebbe voluto un ariete come Dovbyk. Mentre la Roma resta con un giocatore che a Gasperini non piace. Naturalmente, a meno di ulteriori sorprese dell’ultima ora.

