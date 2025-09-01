Napoli, che colpo! Preso il campione del futuro, è argentino

Il Napoli è pronto a piazzare l’ultimo colpo di mercato: Francisco Barido, 17 anni, è ad un passo dalla firma con i campioni d’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo prevede un contratto di cinque anni più opzione per il sesto e un’operazione da circa 700-800 mila euro a titolo definitivo.

Il giovane trequartista, nato ad Adrogué a sud di Buenos Aires, ha scelto di non rinnovare con la Juventus, dove era arrivato a gennaio 2024 e aveva incantato con l’Under 17 entrando anche nel giro della Primavera e della Next Gen. A convincerlo a vestire l’azzurro è stato Giovanni Manna, lo stesso dirigente che un anno e mezzo fa lo portò a Torino, strappandolo a una forte concorrenza internazionale.

Il progetto del Napoli è chiaro: Barido avrà la possibilità di crescere all’ombra di Antonio Conte e al fianco di campioni come De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka. Nonostante la giovane età, il ragazzo argentino – che possiede anche passaporto croato per origini materne – è considerato un predestinato.

Napoli, un talento argentino con la numero 10

Oggi, ultimo giorno di mercato, il suo arrivo può diventare la “ciliegina numero dieci”, come il numero che Barido ama indossare e che spesso contraddistingue i talenti destinati a grandi carriere. Con i genitori già presenti in Italia per motivi professionali, l’intera famiglia è pronta a trasferirsi a Napoli per accompagnarlo in questa nuova avventura.

Per il club partenopeo, un investimento sul futuro con l’obiettivo di farlo crescere subito in un contesto di alto livello.

