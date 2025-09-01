Gigio Donnarumma, è fatta! Lascia il PSG, ecco dove giocherà l’anno prossimo

Arriva finalmente a conclusione la telenovela, per certi versi davvero strana, che ha riguardato il miglior portiere del mondo dello scorso anno. Gigio Donnarumma non difenderà più i pali del PSG, che ha contribuito con le sue parate a portare alla conquista della Champions League, e approda in Premier League. La scelta di Luis Enrique di fare a meno del fuoriclasse italiano ha lasciato preplessi molti tifosi, ma ormai è stata presa.

E ora è ufficiale: Gigio diventa il nuovo portiere del Manchester City. L’operazione, chiusa per 35 milioni di euro, segna la prima trattativa diretta tra il club parigino dell’emiro del Qatar e quello inglese dello sceicco di Abu Dhabi. Dopo la rottura col Paris Saint-Germain e il saluto ai tifosi del Parco dei Principi, l’azzurro trova una nuova casa nella squadra di Pep Guardiola, che lo inserirà al centro del progetto di restyling avviato in estate. (continua dopo la foto)

La trattativa è rimasta in sospeso per settimane, sbloccandosi solo quando il City ha perfezionato la cessione di Ederson al Fenerbahçe per 15 milioni di euro. Con l’addio del portiere brasiliano, Guardiola ha potuto aprire il tavolo definitivo col Psg e con l’agente Enzo Raiola, che da tempo indicava la Premier League come la tappa naturale per la crescita di Donnarumma.

Nonostante i quattro portieri già presenti in rosa e l’acquisto di James Trafford dal Burnley per 35 milioni, il City ha deciso di puntare su Gigio: un talento che pochi top club si permettono di lasciarsi sfuggire, nonostante i dubbi sulle sue doti con i piedi, ritenute meno adatte al gioco di Guardiola.

Donnarumma sosterrà le visite mediche nel pomeriggio e firmerà il contratto che lo legherà al club inglese. Il City punta sulla sua leadership difensiva e sulle qualità tra i pali che lo collocano tra i migliori tre portieri al mondo, qualità che lo hanno reso imprescindibile anche in Nazionale. (continua dopo la foto)

Il suo debutto potrebbe essere da brividi: 14 settembre derby contro lo United, 18 settembre esordio in Champions contro il Napoli, 21 settembre trasferta all’Emirates contro l’Arsenal. Big match che Donnarumma non ha mai sbagliato in carriera e che segneranno l’inizio della sua nuova avventura inglese, subito ad alta tensione.

Per il City si apre un capitolo inedito tra i pali. Per Gigio, invece, è l’occasione per dimostrare di essere il portiere giusto anche per Guardiola, non solo per la Nazionale italiana.

