Milan, ultimi fuochi di mercato: tra Giménez-Dovbyk, Rabiot e le uscite di Musah e Jimenez

Il Milan vuole chiudere con il botto una sessione di mercato che ha già regalato diversi movimenti significativi. La dirigenza rossonera lavora su più fronti: dal possibile scambio in attacco tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk, al ritorno in Serie A di Adrien Rabiot, senza dimenticare le operazioni in uscita di Yunus Musah e Alex Jimenez.

Giménez verso Roma, Dovbyk pronto per il Milan

La trattativa più chiacchierata è quella che riguarda gli attaccanti. Giménez ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Di contro, Dovbyk ha già detto sì al Milan: restano ora da definire i dettagli tra i club per formalizzare lo scambio.

Rabiot, visite mediche in Francia

In mezzo al campo il colpo atteso è il ritorno in Italia di Adrien Rabiot. Il francese, pronto a lasciare il Marsiglia, ritroverebbe Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus. Il centrocampista sosterrà le visite mediche direttamente in Francia, per via degli impegni con la Nazionale, mentre l’arrivo a Milano è previsto nei prossimi giorni per completare la firma.

VENICE, ITALY – APRIL 27: Santiago Gimenez of Milan celebrates his goal during the Serie A match between Venezia and Milan at Stadio Pier Luigi Penzo on April 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Musah all’Atalanta e Jimenez al Bournemouth

Sul fronte cessioni, il Milan ha definito due operazioni importanti. Yunus Musah si trasferirà all’Atalanta in prestito oneroso (4-5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, pronto a legarsi ai bergamaschi con un triennale. In Premier League invece andrà Alex Jimenez, terzino classe 2005: per lui accordo con il Bournemouth sulla base di 20 milioni complessivi tra prestito e riscatto.

