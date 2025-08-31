Vlahovic di nuovo decisivo: la Juventus batte il Genoa 1-0 al Ferraris

Genoa-Juventus 0-1, missione compiuta per i bianconeri di Igor Tudor, che espugnano il “Ferraris” superando il Grifone grazie a un gol di Dusan Vlahovic, entrato nel secondo tempo e ancora una volta determinante.

Primo tempo equilibrato e portieri protagonisti

La partita fatica a decollare nei primi minuti, caratterizzati da tanta intensità e pochi veri pericoli. La prima occasione arriva al 25’, con Ellertsson che si accentra e calcia trovando la respinta di Di Gregorio. La Juventus risponde sul finale di tempo: Yildiz serve Gatti in area ma Leali compie una parata superlativa. Poco dopo ancora Yildiz sfiora il gol in diagonale, con David che spreca clamorosamente sulla ribattuta.

Vlahovic entra e segna

Nella ripresa il Genoa parte meglio con Stanciu e Colombo, ma la difesa bianconera regge l’urto. Al 56’ arriva l’episodio decisivo: calcio d’angolo di Kostic e stacco imperioso di Vlahovic che batte Leali per lo 0-1. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione con l’ingresso di forze offensive, sfiorando il pareggio con Thorsby e soprattutto con Masini, che colpisce la traversa al 93’.

Tre punti preziosi per i bianconeri

La Juventus resiste fino al triplice fischio e porta a casa tre punti pesanti. Ancora una volta è Vlahovic a firmare il successo, confermandosi uomo chiave dell’attacco bianconero. Per il Genoa resta il rammarico di un buon finale di gara senza però la gioia del gol.

