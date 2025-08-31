L’asse Roma-Milano si infiamma nelle ultime ore di mercato. Milan e Roma stanno definendo i dettagli dello scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, un’operazione che potrebbe concretizzarsi a breve dopo l’apertura del messicano al trasferimento nella Capitale.

🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: Santiago Giménez opens doors to AS Roma move from AC Milan.



The swap deal with Artem Dovbyk to AC Milan can now happen — if the two clubs agree on terms.



After weeks insisting to stay at AC Milan, club plans are clearly to sell Giménez… and Santi accepts. 🇲🇽 pic.twitter.com/0zpjdwQhk6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Gimenez verso la Roma, Dovbyk al Milan

La svolta è arrivata con il sì di Gimenez, consapevole di non avere più spazio in rossonero. Ora la trattativa è nelle mani dei due club, che lavorano a uno scambio di prestiti con opzione di riscatto fissata per l’estate 2026. Dal canto suo, Dovbyk aveva già dato l’ok al passaggio in rossonero, facilitando l’operazione.

Le parole di Igli Tare

Lo stesso direttore sportivo del Milan, Igli Tare, aveva aperto allo scenario già prima della sfida con il Lecce:

“Numericamente penso che ci serva un’altra pedina, stiamo valutando uno scambio e vediamo dopo la partita se sarà possibile. Dovbyk può arrivare senza scambio? Non penso che sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta e solo in caso di uno scambio sarà possibile, altrimenti rimarremo così”.

Ultime ore decisive

L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli contrattuali. Lo scambio Gimenez-Dovbyk si profila come uno degli affari più caldi di questa sessione di calciomercato, destinato a cambiare gli equilibri in attacco di Milan e Roma.

